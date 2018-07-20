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ABD borsalarında karışık seyir

Dow Jones ve Standard & Poor's endekslerinde düşüş kaydedilirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

ABD borsalarında karışık seyir
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New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 64,66 puan (yüzde 0,26) düşüşle 24.999,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,15 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.802,34 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,27 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 7.835,56 puana yükseldi.

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Kaynak: AA

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