ABD borsalarında karışık seyir
Dow Jones ve Standard & Poor's endekslerinde düşüş kaydedilirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.
New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 64,66 puan (yüzde 0,26) düşüşle 24.999,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,15 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.802,34 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,27 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 7.835,56 puana yükseldi.
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Kaynak: AA