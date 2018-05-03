ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin altında bir yükselişle 211 bin seviyesine geldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı istatistiklerini duyurdu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 bin artışla 211 bine geldi. Piyasalarda beklenti başvuruların 16 bin artışla 228 bin olacağı yönündeydi.
Geçen haftanın başvuruları 209 bin seviyesindeydi.
İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 77 bin düşüşle 1 milyon 756 bin oldu.
Veriler 28 Nisan ile sona eren haftayı kapsıyor.