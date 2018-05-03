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ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin altında bir yükselişle 211 bin seviyesine geldi.

ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı istatistiklerini duyurdu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 bin artışla 211 bine geldi. Piyasalarda beklenti başvuruların 16 bin artışla 228 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 209 bin seviyesindeydi.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 77 bin düşüşle 1 milyon 756 bin oldu.

Veriler 28 Nisan ile sona eren haftayı kapsıyor.

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