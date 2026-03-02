ABD ve Avrupa bankalarına çifte darbe

Geçen ayın son işlem günü olan 27 Şubat'ta banka hisseleri adeta çifte krizle sarsıldı. Hem yapay zekânın finans sektöründe istihdamı azaltacağına dair korkular hem de İngiltere merkezli bir mortgage şirketinin iflası yatırımcı güvenini zedeledi.

23 hissenin tamamı ekside kapattı

ABD’de faaliyet gösteren büyük ticari bankaların performansını ölçen önemli bir sektör endeksi KBW gün içinde yaklaşık yüzde 6 düşerek Mart 2025’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Endeksteki 23 hissenin tamamı günü ekside kapattı. Şubat ayının son işlem günü, bankacılık sektörü açısından oldukça sert geçti.

Wall Street’te işten çıkarma dalgası mı başlıyor

Panik havasının ilk kıvılcımı, Block CEO’su Jack Dorsey’nin 4 binden fazla çalışanı işten çıkaracağını açıklamasıyla başladı. Dorsey, bu kararı doğrudan yapay zekâ yatırımlarına bağladı ve şirketin daha az çalışanla daha yüksek verimlilik sağlayabileceğini savundu.

Dorsey’nin “önümüzdeki yıl çoğu şirket benzer kararlar alacak” mesajı, bankacılık yatırımcılarını tedirgin etti.

Çünkü Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup gibi dev finans kurumları son yıllarda araştırma, varlık yönetimi ve operasyon tarafında ciddi istihdam artışı yapmıştı.

Yapay zekâ destekli verimlilik artışı, bankaların da personel maliyetlerini hızla azaltabileceği beklentisini doğurdu. Bu durum, kısa vadede maliyet avantajı gibi görünse de uzun vadede iş gücü ve gelir yapısı açısından belirsizlik yarattı.

Cuma günü büyük banka hisselerindeki düşüşler dikkat çekti:

Goldman Sachs: - yüzde 7,5

Morgan Stanley: - yüzde 6,9

Citigroup: - yüzde 5,8

Wells Fargo: - yüzde 6,3

Bank of America: - yüzde 5,4

JPMorgan Chase: - yüzde 3,5

Alternatif varlık yöneticileri ise daha sert darbe aldı. Apollo Global yaklaşık yüzde 9, KKR ise yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti.

İngiltere’de mortgage krizi

Satış dalgasını büyüten ikinci gelişme ise İngiltere merkezli mortgage şirketi Market Financial Solutions’ın (MFS) iflası oldu. Şirketin aynı teminatı birden fazla kredi için gösterdiği iddiası yatırımcıları alarma geçirdi.

Yaklaşık 1,2 milyar sterlinlik borcun teminatında 930 milyon sterline kadar açık oluşabileceği belirtiliyor. Bu da kredi veren kurumlar için yüzde 80’i aşan potansiyel zarar anlamına geliyor.

MFS’nin iflasından etkilenen kurumlar arasında Barclays (600 milyon sterlin), Apollo’ya bağlı Atlas SP, Jefferies, Wells Fargo ve Santander yer alıyor.

Benzer teminat sorunlarının geçen yıl ABD’deki bazı iflas vakalarında da ortaya çıkmış olması, yatırımcıların “özel kredi piyasasında sistemik risk mi var?” sorusunu sormasına neden oldu.

Enflasyon da moral bozdu

Tüm bunların üzerine gelen beklentilerin üzerindeki ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verisi, faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Bankalar için düşük faiz beklentisi kredi büyümesi açısından önemliydi. Ancak yüksek enflasyon verisi, Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği sinyalini verdi.

Dow Jones 521 puan gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq da Şubat ayını ekside tamamladı.

Bazı analistler, yaşanan satışların aşırı olabileceğini ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini savunuyor. Ancak MFS sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve yapay zekâ kaynaklı maliyet dönüşümünün bankacılık bilançolarına nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor.