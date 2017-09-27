ABD'de bekleyen konut satışları geriledi
ABD'de bekleyen konut satışları Irma ve Harvey kasırgalarının da etkisiyle ağustos ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
ABD'de bekleyen konut satışları tahminlerin üzerinde geriledi
ABD'de Ulusal Emlak Komisyoncuları Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilerine göre, bekleyen konut satış endeksi yüzde 1,6 geriledi. Analistlerin tahmini aylık bazda yüzde 0,5 düşüş olacağı yönündeydi.
Gerilemede Irma ve Harvey kasırgaları da etkili oldu.
Bekleyen konut satış endeksi 109,1 puandan 106,3 puana indi. Yıllık bazda yüzde 2,6 düşüş gösteren endeks son 6 ayda 5. kez geriledi.
Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle bekleyen konut satışları aylık yüzde 3,7, yıllık yüzde 3,1 azaldı.
Bir sonraki veri 26 Ekim'de açıklanacak.