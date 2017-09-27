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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenin üzerinde

ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri beklentilerden daha olumlu bir seyir izledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenin üzerinde
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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketim malı siparişleri ağustosta mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 1,7 arttı. Analistler siparişlerin yüzde 0,9 artış göstermesini bekliyordu.

Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Savunma hariç siparişler yüzde 2,2 artış gösterirken, hava araçları hariç savunma dışı siparişler yüzde 0,9 büyüdü.

Bir sonraki veriler 25 Ekim'de açıklanacak.

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