ABD'de endeksler rekor kırdı, Avrupa borsaları ralli yaptı

19 Aralık 2017

Küresel piyasalar, ABD'de vergi tasarısının bu hafta yasalaşabileceğine ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de, Cumhuriyetçilerin 15 Aralık Cuma günü açıkladığı ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını artırırken, buna bağlı olarak New York borsası rekorlarını devam ettirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Analistler, vergi tasarısı ile ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa borsalarında ralli

Avrupa tarafında, dün açıklanan Euro Bölgesi kasım ayı enflasyonunun yıllık yüzde 1,5 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 yükseliş kaydetti. Analistler, Almanya’daki hükümet kurma çalışmalarının gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, euro/dolar paritesinin 1,18’in altında dengelenmesinin de pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Asya piyasalarında bugün Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazandı.

Pozitif görünümün devam etmesi bekleniyor

Yurt içinde ise, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle dün gün boyu yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 yükselerek 110.248 puandan kapandı.

BIST 100, yeni güne de yüzde 0,22 yükselişle 110.489 puandan başladı.

Analistler, yurt dışında Noel tatili öncesi yatırımcıların pay piyasalarındaki alımlarının güçlendiğini belirterek, pozitif görünümün, ABD vergi tasarısı ile ilgili olumsuz bir gelişme olmaması durumunda hafta sonuna kadar devam edebileceğini öngördü.

Altın piyasası ABD vergi reformuna odaklandı

Borsa, güne yükselişle başladı

Kaynak: AA