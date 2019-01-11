ABD'de enflasyon aralıkta geriledi

11 Ocak 2019

ABD'de tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre düştü, ortalama haftalık kazançlar ise artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2018 Aralık'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Kasım ayında fiyatlar değişim göstermemişti.

Gıda ve enerji fiyatlarında değişimler dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek fiyatlar ise aralıkta kasım ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Çekirdek fiyatlar kasım ve ekim aylarında da aynı oranda yükselmişti.

Yıllık bazda tüketici fiyatları Ağustos 2017'den bu yana görülen en düşük oranda, yüzde 1,9 artarken, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,2 oldu.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre ortalama haftalık kazançlar ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Artış, yıllık bazda yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.