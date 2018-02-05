ABD'de ISM imalat dışı endeksi ocakta yükseldi
ABD'de ISM imalat dışı endeksi, ocakta 3,9 puan artışla 59,9 değerini aldı. Beklenti 56,5 seviyesindeydi
ABD'de ISM imalat dışı endeksi ocakta 59,9’a yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.
ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, ISM imalat dışı endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,9 oldu. Endeksin yılın ilk ayında 56’dan 56,5’e yükselmesi bekleniyordu.
Beklentinin üzerinde açıklanan ISM imalat dışı endeksi, üst üste 96 aydır genişlemeyi sürdüren imalat harici sektörlerin 2018’e iyi başladığı şeklinde değerlendirildi.
Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici 18 alt sektörden 15’i ocakta genişleme kaydetti.
ISM endeksinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.
Kaynak: AA