ABD'de işsizlik başvuruları 12 bin arttı

28 Eylül 2017

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 bin artışla 272 bine çıktı.

Piyasa beklentisi başvuruların 16 bin artışla 275 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 259 binden 260 bine revize edildi.

İşsizlik başvuruları 123 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor. 1970'li yıllarda beri bu uzunlukta bir trend ilk kez yaşanıyor.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artışla 277 bin 750 oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 45 bin düşüşle 1 milyon 934 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık ortalama sayısı 2 bin 75 düşüşle 1 milyon 949 bin 750 oldu.

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1,4 (Geçen hafta %1,4).

İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle yüzde 1,2 (Geçen hafta %1,2).

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.

Veriler 23 Eylül ile sona eren haftayı kapsıyor.

İşsizlik başvuruları Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanıyor.