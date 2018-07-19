ABD'de işsizlik başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyede

19 Temmuz 2018

ABD Çalışma Bakanlığı 14 Temmuz ile biten haftaya ilişkin 'işsizlik maaşı başvuruları' istatistiklerini açıkladı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 8 bin düşüşle 207 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 6 bin artışla 225 bin olacağı yönündeydi. Bu rakamla işsizlik başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen haftanın başvuruları 214 binden 215 bine revize edilirken, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 2 bin 750 düşüşle 220 bin 500 oldu.