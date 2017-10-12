ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde düştü

12 Ekim 2017

ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik başvuruları istatistiklerini yayımladı. İşsizlik başvuruları 7 Ekim ile sona eren haftada 15 bin düşüşle 243 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi başvuruların 7 bin düşüşle 253 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 260 binden 258 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 9 bin 500 düşüşle 257 bin 500 oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 32 bin düşüşle 1 milyon 889 bin olarak gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık ortalama sayısı 11 bin 500 düşüşle 1 milyon 925 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.