ABD'de kişisel harcamalar 8 yılın zirvesinde

30 Ekim 2017

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, kişisel harcamalar eylülde önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Böylece 2009’dan beri en güçlü artışını kaydeden harcamalara ilişkin beklenti yüzde 0,9 artış yönündeydi.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan kişisel harcamaların eylülde güçlü artmasında Harvey ve Irma kasırgaları nedeniyle zarar gören eşya ve araçların yenilenmesi önemli rol oynadı.

Amerikalıların kişisel gelirleri, eylül ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak beklenti dahilinde gerçekleşti. Öte yandan, tasarruf oranının yüzde 3,1’e gerileyerek Aralık 2007’den bu yana en düşük seviyesine inmesi dikkati çekti.

Enflasyon beklenti paralelinde

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık 1,6 artarak beklenti paralelinde açıklandı. PCE fiyat endeksindeki güçlü artışta benzin, gıda ve ücretlerdeki yükseliş etkili oldu.

ABD Merkez Bankası Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentiyi karşıladı.

Kaynak: AA