ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

18 Ocak 2018

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, 2017’nin son ayında önceki aya kıyasla yüzde 8,2 azalarak 1 milyon 192 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 275 bin veya yüzde 1,7 düşüş seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin aralıkta yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 302 bine düştüğünü gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 295 bine ya da yüzde 0,6 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 297 binden 1 milyon 299 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 298 binden 1 milyon 303 bine yükseltildi.

Analistler, konut başlangıçlarının aralıkta özellikle ülkenin doğu yakasını etkisi altına alan kar fırtınaları ve aşırı soğuklar nedeniyle sert düşmüş olabileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA