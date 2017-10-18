ABD'de konut başlangıçları beklentilerin üzerinde azaldı

18 Ekim 2017

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut başlangıçları yüzde 4,7 düşüşle 1 milyon 127 bin oldu. Piyasalarda beklenti başlangıçların yüzde 0,8 düşüşle 1,17 milyon olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın konut başlangıçları verisi yüzde 0,8 düşüşten yüzde 0,2 düşüşe revize edildi.

İnşaat izinleri 4,5 düşüşle 1 milyon 215 bin olarak kaydedildi. Piyasada beklenti izinlerin yüzde 5,4 düşüşle 1,23 milyon olması idi.

Yıllık bazda konut başlangıçları yüzde 6,1 artarken, inşaat onayları yüzde 4,3 azaldı.

Müstakil konut (Single-Family) başlangıçları yüzde 4,6 düşüşle 829 bin oldu.