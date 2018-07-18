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ABD'de konut başlangıçları yüzde 12,3 geriledi

ABD'de konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 12,3 azalarak 1 milyon 173 bine geriledi. Kasım 2016’dan bu yana en büyük düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,2 düşüş seviyesindeydi.

ABD'de konut başlangıçları yüzde 12,3 geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 12,3 azalarak 1 milyon 173 bine geriledi.

Kasım 2016’dan bu yana en büyük düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 2,2 düşüş seviyesindeydi.

Rapor, aynı dönemde inşaat izinlerinin yüzde 2,2 azalışla 1 milyon 273 bine gerilediğini gösterdi. Son 3 aydır düşen inşaat izinlerinin yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 350 binden 1 milyon 337 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri ise 1 milyon 301 binde sabit bırakıldı.

Analistler, konut başlangıçlarındaki sert düşüşün halihazırda arz eksikliği ve artan kredi faizleri nedeniyle zayıflayan konut sektörünü olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA

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