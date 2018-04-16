ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de Mart ayında perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
ABD İstatistik Kurumundan(CENSUS) yapılan açıklamaya göre, perakende satışlar yüzde 0,6 arttı. Piyasaların beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.
Perakende satışlarda yıllık yüzde 4,5 artış oldu. Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar aylık yüzde 0,2 arttı. Beklentiler de yüzde 0,2 artış olacağına işaret
ediyordu.
Çekirdek perakende satışlar yıllık yüzde 4,5 arttı. Benzin satışları yüzde 0,3 azalırken, otomobil ve benzin hariç satışlar yüzde 0,3 arttı.
Perakende satışlar, ABD'de ekonomik aktivitenin üçte ikisini oluşturduğu için ekonomiye yön verilirken yakından takip edilen veri konumunda bulunuyor. Bir sonraki veri 15 Mayıs'ta açıklanacak.