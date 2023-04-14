ABD'de sanayi üretimi martta beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 79,8 oldu. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 79,6 olarak kayıtlara geçmişti.