ABD'de toptan eşya stokları arttı

10 Ocak 2018

ABD’de geçen yılın kasım ayında toptan eşya stokları, ekim ayına göre yüzde 0,8 ve toptan eşya satışları da yüzde 1,5 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığının toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 611 milyar dolara yükseldi. Ekimde yüzde 0,4 gerileyen stoklara yönelik kasım beklentisi, yüzde 0,7 artış yönündeydi.

Raporda, ayrıca toptan eşya satışlarının kasımda yüzde 1,5 arttığı kaydedildi. Yüzde 0,6 artması beklenen satışların güçlü yükselişinde iş makinalarına ve otomobillere yönelik talebin yükselmesi etkili oldu.

Analistler, toptan eşya stok ve satışlarının kasımda yükselmesinin dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Kaynak: AA