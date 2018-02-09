ABD'de toptan eşya stokları beklenenden fazla arttı
ABD'de toptan eşya stokları, Aralık 2017'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,4 ve toptan eşya satışları yüzde 1,2 arttı.
ABD Ticaret Bakanlığının toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Stoklara yönelik artış beklentisi, yüzde 0,4 seviyesindeydi.
Bu arada, kasım ayına ilişkin toptan stoklardaki artış yüzde 0,8’den yüzde 0,6’ya revize edildi.
Raporda ayrıca, toptan eşya satışlarının aralıkta yüzde 1,2 arttığı kaydedildi. Yüzde 0,4 artması beklenen satışların güçlü yükselişinde elektrik ekipmanlarına ve metallere yönelik talebin yükselmesi etkili oldu.
Analistler, toptan eşya stok ve satışlarının kasımdan sonra aralıkta da yükselmesinin 2017 yılı dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına olumlu yansıyacağını belirtiyor.
Kaynak: AA