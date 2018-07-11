ABD'de toptan eşya stokları yükselişini 7. aya taşıdı
ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, toptan eşya stokları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Son 7 aydır yükseliş eğilimini sürdüren stokların yüzde 0,5 artması bekleniyordu.
ABD’de toptan eşya stokları mayısta aylık yüzde 0,6 artarak yükselişini yedinci aya taşıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Son 7 aydır yükseliş eğilimini sürdüren stokların yüzde 0,5 artması bekleniyordu.
Analistler, beklentinin hafif üstünde açıklanan stokların artmasında artan iç talebin etkili olduğuna işaret etti.
Raporda ayrıca, toptan eşya satışlarının mayısta önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak beklentiyi beşe katladığını gösterdi.
Bu arada, nisan ayına ilişkin toptan stoklardaki artış yüzde 0,1’de sabit bırakılırken, toptan eşya satışlarındaki yükseliş yüzde 0,8’den yüzden 1,4’e revize edildi.
Analistler, toptan eşya stok ve satışlarındaki yükselişin sürmesinin büyüme rakamlarını olumlu etkileyeceğine işaret ediyor.
Kaynak: AA