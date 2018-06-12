ABD'de TÜFE 6 yılın zirvesine çıktı

12 Haziran 2018

ABD'de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,8 yükselerek yaklaşık 6 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasa beklentileri de bu seviyede bir artışın gerçekleşeceği yönündeydi.

Mayıs ayında aylık enerji fiyatları yüzde 0,9 artış gösterirken, gıda fiyatlarında bir değişim olmadı. Aynı ay haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 yükseldi.

Ülkede çekirdek TÜFE, aylık yüzde 0,2 ile beklentileri karşıladı.

Enflasyondaki yavaş ilerleyiş Fed’in de kademeli faiz artışı politikasını korumasına neden oluyor ve yarın yapılacak FOMC toplantısında komitenin son enflasyon rakamlarını nasıl değerlendireceği yakından takip edilecek.