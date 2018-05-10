ABD'de TÜFE aylık bazda beklentileri karşılamadı
ABD'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Yıllık TÜFE ise beklentiler dahilinde yüzde 2,5 yükseldi. Çekirdek TÜFE, nisanda, aylık ve yıllık bazda beklentileri karşılamadı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında geldi.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermesi beklenen TÜFE, martta yüzde 0,1 düşüş göstermişti.
Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, nisanda yıllık bazda yüzde 2,5 artarak beklentileri karşıladı. Söz konusu veri, martta yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetmişti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artarak beklentileri karşılamadı.
Söz konusu veriye yönelik piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstermesi yönündeydi.
Çekirdek TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükselmişti.