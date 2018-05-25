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ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, mayısta nihai 98 değerini aldı. Endekse yönelik piyasa beklentisi, 98,8 ile nisan ayındaki değerini koruyacağı yönündeydi.

ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi
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ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) mayısta 98'e geriledi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, mayısta nihai 98 değerini aldı. Endekse yönelik piyasa beklentisi 98,8 ile nisan ayındaki değerini koruyacağı yönündeydi.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 114,9’dan 111,8’e geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 88,4'ten 89,1’e yükseldi.

Kaynak: AA

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