ABD'de ÜFE yüzde 0,4 arttı

12 Ekim 2017

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, üretici fiyatları yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi de yüzde 0,4'lük bir artış olacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Analistler bu veri için de yüzde 2,6 artış bekliyordu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları yüzde 0,4 artış kaydetti. Çekirdek üretici fiyatları yıllık yüzde 2,2 arttı.

Piyasalarda beklenti aylık çekirdek ÜFE için yüzde 0,2, yıllık çekirdek ÜFE için yüzde 2,0 artış olması idi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda 2,6 artış kaydedildi.

Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,5 artış gösterdi.