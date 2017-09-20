AB'den finansal sektörde denetim için yeni düzenleme

20 Eylül 2017

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, finansal sektörlerde denetim ve kontrolü artırmaya yönelik yeni düzenlemeler teklifini hazırladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu’nun finansal sektörü daha güçlü hale getirmek üzere hazırladığı düzenleme paketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Dombrovskis, günümüzde finansal piyasaların hızla değiştiğini ifade ederek, sınır ötesi entegrasyondaki artışın ve finansal teknolojilerdeki gelişimin yeni fırsatlar ortaya çıkardığını söyledi.

AB'nin finansal piyasalarda öncü rol oynamaya devam etmesi gerektiğini belirten Dombrovskis, "AB'de daha entegre finansal denetim, Ekonomik ve Parasal Birliğin daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Şirketler için sınır ötesi operasyonları kolaylaştırmak, denetçiler için gözetimi daha etkili hale getirmek ve tüketiciler için daha güvenli bir finansal sistem ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

Paketle, AB’nin mevcut finansal denetim kurumlarının sektör üzerindeki denetim ve kontrol yetkileri artırılıyor. AB’de mali kuralların güçlendirilmesiyle Avrupa'daki bankacılık ve ticaret konusunda ulusal düzenlemelerin daha iyi koordine edilmesi amaçlanıyor.

Yeni plan çerçevesinde, Paris merkezli Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu (ESMA), AB’de faaliyet gösteren bütün finansal hizmetleri denetlemek için geniş yeni yetkiler kazanıyor. Avrupa Denetleyici Otoriteleri'nin (ESA), üye ülkelerin denetim makamlarının çalışma programlarının uyumluluğunu ve uygulamalarını kontrol etmesi planlanıyor.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşmeler yapılacak. Taraflar bir metin üzerinde uzlaşınca tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Kaynak: AA