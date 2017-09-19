AB'den Ürdün'e 200 milyon euro destek
AB Komisyonu, Ürdün ile toplam 200 milyon euroluk makro finansal destek anlaşması imzaladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 2017 ve 2018 yılları için toplam 200 milyon euroluk makro finansal destek sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.
Kaynağın,uygun finansman koşullarına sahip orta vadeli kredilerden oluştuğuna vurgu yapılan açıklamada, Ürdün’ün kamu maliyesinin, vergi sisteminin, yatırımlarının, ihracat ve sosyal güvenlik sisteminin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
AB, 2015 yılında da Ürdün’e 180 milyon euroluk benzer bir mali destek sağlamıştı.
Kaynak: AA