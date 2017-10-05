ABD'nin ticaret açığı 11 ayın en düşüğünde

05 Ekim 2017

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 42,4 milyar dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump için öncelikli sorunlar arasında yer alan ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 42,7 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentilerin altında gelen veri ayrıca, Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Buna karşın raporda ticaret açığının ağustosta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 yükseldiği belirtildi.

Açığın 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesinde, ihracatın yüzde 0,4 artışla 195,3 milyar dolara çıkarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu. Ayrıca, ithalat yüzde 0,1 azalışla 237,7 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, mayıs ayına ait dış ticaret açığı verisi, 43,7 milyar dolardan 43,6 milyar dolara revize edildi.

Analistler, dış ticaret açığının ağustosta daralmasının üçüncü çeyrek büyüme verilerini olumlu etkileyeceğini belirtiyor.