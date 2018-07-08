Abdullah Yavaş, PPK üyeliğine yeniden atandı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş, bağımsız üye olarak üçüncü kez atandı.
Görev süresi dolan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın yeni ataması yapıldı.
Yavaş, Merkez Bankası'nda 11 Mart 2008’de bağımsız üye olarak göreve başlamıştı. Yavaş'ın görev süresi dolduktan sonra ikinci ataması 9 Mart 2013’te yapılmıştı. Üçüncü görev süresi 11 Mart 2018’de dolan Prof. Dr. Abdullah Yavaş, yeni atama kararı ile bu göreve üçüncü kez yeniden getirildi.
Öte yandan Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı'na ait atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başbakanlık Müşaviri Abdurrahman İlhan başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.
Adalet Bakanlığınca, çeşitli Adli Tıp İhtisas Kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.