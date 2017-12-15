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Akbank'tan borçlanma aracı ihraç edecek

Akbank yurtiçinde 10 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Akbank'tan borçlanma aracı ihraç edecek
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Akbank yurt içinde 10 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Banka açıklamayı KAP'a yaptı.

Kaynak: Reuters

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