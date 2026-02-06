Akhan Un hisseleri ilk günde tavana koştu

Akhan Un'un halka arz edilen payları, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı.

28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından şirket hisseleri işlem görmeye başladı.

Halk Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla toplam 54 milyon 700 bin pay, pay başına 21,50 TL fiyatla yatırımcılara sunuldu. Hisseler, gün içinde tavan fiyat olan 23,64 TL seviyesinden işlem görüyor.

Güçlü talep sürüyor

Piyasa verilerine göre şu ana kadar yaklaşık 12 bin lotluk işlem gerçekleşirken, tavan fiyatta 51 milyon lotluk alım emri bulunuyor. Bu durum, ilk işlem gününde güçlü talebin sürdüğüne işaret ediyor.

Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 8,90 katı oranında talep geldiği bildirildi.