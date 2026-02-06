Bitcoin'de düşüş durdurulamıyor! 16 ayın dibini gördü

Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısının ve yatırımcıların riskli pozisyonlardan kaçışının etkisiyle sarsıntılı bir haftayı geride bırakıyor.

Yaşanan sert düşüşle birlikte Bitcoin, son 16 ayın en düşük seviyesine gerileyerek kritik bir eşiği test etti.

Tepki alımlarıyla bir miktar toparlandı

Haftanın son işlem gününde Bitcoin, teknoloji dünyasındaki genel satış dalgasına paralel olarak 60.000 dolar sınırına kadar çekildi.

Erken saatlerde 60.008,52 doları görerek yatırımcılarını tedirgin eden lider kripto para birimi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlandı ve yüzde 1,64'lük sınırlı bir artışla 64.153,24 dolar seviyelerinde denge bulmaya çalıştı.

Mevcut fiyat seviyeleri, Bitcoin için tarihi bir geri dönüşü temsil ediyor. Kripto varlıklar, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde sektöre verdiği desteğin rüzgarıyla yükselişe geçmeden önceki son büyük durak olan Ekim 2024 dönemindeki zayıf seyrine geri döndü.

Etherde yıl başından bu yana yüzde 36 gerileme

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ether (ETH) de benzer bir baskı altında kaldı. Seas içinde 1.751,94 dolar ile son 10 ayın en düşük noktasına dokunan Ether, ardından yüzde 2,4 toparlanarak 1.891,27 dolara yükseldi.

Haftalık performansa bakıldığında bitcoinin yaklaşık yüzde 16 değer kaybıyla kapatmaya hazırlandığı, yıl başından bu yana düşüşün yüzde 27'ye ulaştığı görülüyor. Etherde ise haftalık kaybın yaklaşık yüzde 17, yıl içindeki gerilemenin ise yüzde 36 seviyesinde olduğu belirtiliyor.