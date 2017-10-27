Albaraka Türk aracı kurum kuracak

27 Ekim 2017

Albaraka Türk, tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurmasına, kurulacak bu aracı kurum için 15.000.000 TL'yi aşmamak kaydı ile sermayenin ödenmesine veya taahhüdüne, şirketin ismi, iştirak edecek ortakların ve iştirak oranlarının belirlenmesi, lisans devir alınması da dahil olmak üzere kuruluşa ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Reuters