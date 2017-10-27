ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Finans
  • Albaraka Türk aracı kurum kuracak

Albaraka Türk aracı kurum kuracak

Albaraka Türk, tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulmasına karar verdi.

Albaraka Türk aracı kurum kuracak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Albaraka Türk, tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurmasına, kurulacak bu aracı kurum için 15.000.000 TL'yi aşmamak kaydı ile sermayenin ödenmesine veya taahhüdüne, şirketin ismi, iştirak edecek ortakların ve iştirak oranlarının belirlenmesi, lisans devir alınması da dahil olmak üzere kuruluşa ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.