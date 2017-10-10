Almanya: ESM'ye daha geniş yetki verilmeli

10 Ekim 2017

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Lüksemburg toplantısında tartışmak için hazırlanan Almanya'nın Euro Bölgesi reformları için ortaya koyduğu bir pozisyon belgesi, ülkenin ESM'nin geleceği konusundaki tartışmalara yönelik görüşünü ortaya koydu.

Euro Bölgesi hükümetleri için başvurulacak son kreditör olan ESM'nin, dünya genelinde hükümetler için başvurulacak son kreditör olan IMF gibi bir hükümetler piyasalardan borçlanmadan ve bir kurtarma programı talep etmeden önce politikaları izleme gücü bulunmadığına işaret eden belgede, "Bu nedenle ESM'nin radarını genişletmek ve ülke risklerini izlemede daha güçlü bir rol vermek önemli" ifadelerine yer verildi.

"Amaç, diğer kurumlarla işbirliği içinde, Euro Bölgesi üyesi ülkelerde ve bu ülkeler için istikrar risklerini daha etkin şekilde tanımlamak olmalı" ifadelerinin yer aldığı pozisyon bölgesinde IMF'in Madde 4 kapsamında yaptığı incelemelerin ESM'nin bu yeni rolü için kılavuz olabileceği vurgulandı.