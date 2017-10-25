Almanya'da iş dünyası güveni rekor kırdı

25 Ekim 2017

Almanya'da merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin ekim ayı İş Dünyası Endeksi'nin eylül ayındaki 115,3 puandan 116,7 puana çıktığı ve bunu yeni rekor seviye olduğu belirtildi.

Almanya'da eylülde 123,7 puan olan Ifo Cari Durum Endeksi'nin ekimde 124,8 puana yükseldiği bildirilen açıklamada, Ifo Beklentiler Endeksi’nin de bu dönemde 107,5 puandan 109,1’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin, gelecek aylar konusunda çok iyimser oldukları ve ayrıca mevcut ticari duruma ilişkin olumlu değerlendirmelerini yukarı yönlü revize ettikleri bildirildi.

Endeksin imalat sektöründe yeni bir rekor seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Üreticiler, mevcut işlerinden belirgin bir şekilde memnun kaldılar. İş dünyasıyla ilgili iyimserlik, 2017'de bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmelerin arkasındaki temel etkenler sermaye malları üreticileri ve özellikle makine mühendisliği firmaları oldu.” denildi.

İmalatta kapasite kullanımının 0,4 puan artarak yüzde 87,1'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu anda bu oranın, yüze 83,7 olan uzun vadeli ortalamanın üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, toptan satışta iş iklimi endeksinin gerilediği ve toptancıların mevcut iş durumuyla ilgili daha memnun olduğu belirtilirken, perakendecilikte ise iş ortamı endeksinin yükseldiği ve daha fazla perakendecinin fiyatları yükseltmek istediği ifade edildi.

Ekim ayında inşaat sektöründe ise iş iklimi endeksinin rekor seviyede kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bunun öncelikli olarak daha iyimser iş beklentileri nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı.

Kaynak: AA