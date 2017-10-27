Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi eylülde arttı

27 Ekim 2017

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3, bir önceki aya göre de yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasalardaki yıllık yüzde 2,6 ve aylık yüzde 0,5’lik artış beklentisini üzerinde gelen endeks, yıllık bazda bu yılın temmuz ayında yüzde 1,9, ağustosta da yüzde 2,1 artmıştı.

Eylül ayında ham petrol ve madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,2 yükseldi. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında yıllık artış oranı ise yüzde 1,5 seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA