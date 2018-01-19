Almanya'da ÜFE, 2017’de yüzde 2,6 arttı

19 Ocak 2018

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2017 yılında 2016 yılına kıyasla ortalama yüzde 2,6 arttı. Bu, 2012 yılından bu yana yıllık ortalama bazda ilk artış oldu.

2017 yılının aralık ayı ele alındığında ise ÜFE, kasım ayına göre yüzde 0,2 ve önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 2,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Aralık 2016'ya kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 3,1 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 5,3, petrol ürünleri fiyatları yüzde 3,3 artarken, doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 4,1 azaldı.

Aralıkta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 3,1, dayanıksız tüketim malları fiyatlarında yüzde 1,8, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında 1,3 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 1,1 artış görüldü.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aralık ayında aylık yüzde 0,1 geriledi, yıllık olarak ise yüzde 2,1 yükseldi.

Kaynak: AA