Almanya'nın 2023 büyüme tahmini yüzde 0,2’ye yükseltildi

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Enflasyonun Avrupa'nın en büyük ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine dikkati çeken kurul, özellikle daha istikrarlı enerji arzı nedeniyle ekonomik görünümün biraz daha iyileştiğini, fakat gergin olmaya devam ettiğini belirtti.

Kurul, 2023 yılı için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde eksi 0,2’den yüzde 0,2’ye çıkarırken, 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,3 olarak belirledi.

Enerji maliyetleri ve tedarik zinciri kesintileri dünya genelinde fiyatları artırmaya devam ederken, SVR, ülkede bu yıl ortalama enflasyonun ise yüzde 6,6 olacağını tahmin ediyor.

Kurul, enflasyonun 2024’te yüzde 3’e ineceği tahmininde de bulundu.

Monika Schnitzer, Veronika Grimm, Ulrike Malmendier, Achim Truger ve Martin Werding’dan oluşan kurul, Sillicon Valley Bank'ın iflas etmesi ve Credit Suisse'in yaşadığı sıkıntıların finansal piyasalarda belirsizliği artırdığını belirtti.

Söz konusu kurul, finansal piyasalarda bugünki çalkantıların 2008 finansal krizinden çok farklı olduğunu belirterek, belirsizliğin 2008 mali krizindeki gibi “değersiz finansal ürünler” tarafından tetiklenmediğini vurguladı.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer, basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Enflasyon nedeniyle satın alma gücünün kaybı, daha zayıf finansman koşulları ve dış talepteki yavaş toparlanma ekonomide bu yıl ve gelecek yıl daha güçlü bir yükselişi engelliyor.” ifadesini kullandı.

Enerji arzında "önemli riskler"

Ekonomi Bilirkişi Kurulu uzmanları önümüzdeki kışı da göz önünde bulundurarak enerji arzında "önemli riskler" olduğu konusunda da uyardı.

SVR üyesi Veronika Grimm doğal gaz depoları tamamen dolsa bile önümüzdeki kış gaz sıkıntısı yaşanmaması için, yoğun bir şekilde enerji tasarrufu yapılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik olarak resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşüşünü sürdürmesi bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Öte yandan, Alman hükümeti de ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.