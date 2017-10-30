Altın 2018'e iyimser bakıyor!

30 Ekim 2017

Evrim KÜÇÜK

Bu yıl doların güçlü bir duruş sergileyememesinden ve jeopolitik risklerden destek bularak yüzde 10.9 yükseliş gösteren altın fiyatlarının 2018’de nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminler yapılmaya başlandı. Analistler, altın fiyatlarının Fed’in faiz artıracağı beklentilerine karşın gelecek yıl hafif yukarı yönlü seyrini koruyacağını öngörüyor. Analistlere göre altın gelecek yıl ortalama 1.300 dolardan alıcı bulacak.

Bu yıl toparlanma eğiliminde olan ons altın iç piyasada yükselirken, yurdışında keyifli bir hafta geçirmedi. ABD’de Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için şahin John Taylor’ın adının geçmesi altında kırılganlık yarattı ve değerli metal cuma günü 1.264 dolar seviyesine kadar geri çekildi. İç piyasada ise altında rekor geldi. Dolar kurunun yükselmesiyle gram altının fiyatı 156 TL’yi aşarken, fiyatlardaki çıkışın 170 lira seviyesine kadar devam edebileceği konuşuluyor.

Son 5 yılın en iyi performansını gösterebilir

Yurtdışı piyasalarda da 2018 senaryoları yazılmaya başlandı. Reuters tarafından 34 analist ve işlemcinin katılımıyla yapılan anket, altın fiyatlarında gelecek yıl yataya yakın bir seyir izlemesinin beklendiğini ortaya koydu. Son iki hafta içinde gerçekleştirilen ankete katılanlar bu yıl için altında ortalama 1.260 dolar/ons tahmininde bulundu. Yılbaşından bu yana altında ortalama fiyat 1.255 dolar olarak gerçekleşti. 2018’de ise değerli metalin küçük çaplı bir çıkış yapması ve ortalama 1.300 dolardan satılması öngörülüyor.

Yani bu yıl tahmin edilen seviyenin yüzde 3 üzerine tırmanacak. Altın fiyatları ortalama 1.300 doları yakalaması halinde, 2013 yılından bu yana en güçlü yıllık performansını göstermiş olacak. Ancak bu seviyelerin, ABD’nin hızlı bir faiz artışına gideceği beklentilerinin azalması ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerilimin son haftaların en yüksek düzeyine çıkarması sonrasında altında boğa eğilimi güçlenenlerde hayal kırıklığı yaratabileceği belirtiliyor.

Gümüş için beklentiler zayıflıyor

Bu arada gümüş için beklentiler ise zayıflıyor. Bankalar, yılın üçüncü çeyreğinde gümüşün beklentilerin altında performans göstermesi sebebiyle hem bu yıl hem de 2018 için gümüş fiyatı tahminlerini aşağı revize etmeye başladılar. Altın gibi bir yatırım aracı olan, aynı zamanda elektronik alanında endüstriyel kullanımı olan gümüşün getirisi bu yıl altın ve bakır gibi metallerin gerisinde kaldı.

Yatırımcının başka alanlarda getiri arayışına girmesi gümüşün hızını kesti. Ankete katılanlar 2017’de ortalama gümüş fiyatını 17.12 dolar/ons olarak tahmin ediyorlar. Üç ay önce yapılan ankette gümüş fiyat tahmini 17.32 dolardı.2018 yılı tahmini ise bir önceki anketteki 18.30 dolar düzeyinden 17.90 dolara indi.

Gümüş fiyatları yılın üçüncü çeyreğinde 16.68 dolarla beklentinin oldukça altında seyretti. Şu anda 1 ons altın 75 ons gümüş satın alabiliyor. Yıl başında altın/gümüş rasyosu 71 civarındaydı. Analistler bu trend konusunda ciddi bir değişim beklemediklerini söylüyorlar. Uzun vadede ise gümüşün performansının altını geçebileceği beklentisi korunuyor.

Paladyum, 1000 doların üzerinde kalmasa da gücünü koruyacak

Otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyum fiyatları geçtiğimiz hafta 1.000 dolar/ons’a aşarak son 16 yılın yüksek seviyesine çıktı. Metalin bu seviyelerini koruyamayacağı ancak emisyon kontrollerinin sıkılaştırılmasının etkisiyle bu yıl ve 2018’de rekor ortalama fiyatlara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Dizel araç talebinin, paladyumun daha yoğun olarak kullanıldığı benzinli araçlara kayma eğilimi paladyum fiyatlarını destekliyor.

Bankalar son üç ayda bu yıla ilişkin paladyum tahminlerini neredeyse yüzde 5 artırırken gelecek yıl için beklentilerini yüzde 10 yukarı doğru revize ettiler. 22 analist arasında yapılan ankete gore bu yıl ortalama paladyum fiyatı beklentisi 852 dolar/ ons olarak gerçekleşti. Bir önceki ankatte 811 dolar tahmini yapılmıştı. 2018’de ise ortalama fiyat beklentisi 849 dolardan 930 dolara yükseldi.