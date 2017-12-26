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Altın fiyatı 3 haftanın zirvesinde

Altın fiyatı 1.279 dolar ile 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Altın fiyatı 3 haftanın zirvesinde
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, doların önemli para birimleri karşısında değer kaybının etkisiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Spot altın bu sabah 1.279,45 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi en son 1 Aralık tarihinde görmüştü.

İşlemler saat 08:29'da önceki güne göre yüzde 0,27 artışla 1.278,52 dolar/ons seviyesinden gerçekleşti.

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