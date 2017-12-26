Altın fiyatı 3 haftanın zirvesinde
Altın fiyatı 1.279 dolar ile 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, doların önemli para birimleri karşısında değer kaybının etkisiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Spot altın bu sabah 1.279,45 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi en son 1 Aralık tarihinde görmüştü.
İşlemler saat 08:29'da önceki güne göre yüzde 0,27 artışla 1.278,52 dolar/ons seviyesinden gerçekleşti.
Borsa 112 binin üzerinde açıldı