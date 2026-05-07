Altın fiyatları barış umudundan destek alıyor

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılacağına dair güçlenen umutlar ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla ivme kazanıyor. Sarı metal, Perşembe günü Asya seansının erken saatlerinde 4.700 dolar seviyesine yaklaşarak son bir haftanın en yüksek noktasına ulaştı.

Bloomberg tarafından Çarşamba günü yayınlanan habere göre ABD ve İran, çatışmaları sona erdirmek için sunulan yeni bir teklif üzerinde uzlaşı zemini arıyor. Trump, savaşın sona ermesi konusunda çok iyi bir şans olduğunu ve bunun gelecek haftaki Pekin ziyareti öncesinde gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Altın fiyatları jeopolitik gelişmelerle yön buluyor

Enerji fiyatlarında yükselişe neden olan ve siyasi dengeleri etkileyen bu çatışma ortamından çıkış arayışları, yatırımcıların güvenli liman iştahını şekillendiriyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama dalgası yarattı.

Fiyat baskılarına ilişkin endişelerin hafiflemesi, ABD Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin kısıtlayıcı politikayı sürdürmek yerine faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor. Faiz oranlarındaki olası bir gerileme, altın tutmanın fırsat maliyetini azaltarak değerli metali destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı

Zaner Metals kıdemli metal stratejisti Peter Grant, barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin altın piyasasında kısa vadeli bir toparlanma sağladığını ifade etti. Grant, piyasanın Orta Doğu'dan gelecek yeni haber başlıklarıyla her an yön değiştirebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Yatırımcılar, Fed'in faiz konusundaki bir sonraki adımını belirleyebileceği düşüncesiyle Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı ABD istihdam raporunu bekliyor. ABD iş gücü piyasasında görülecek herhangi bir iyileşme belirtisi, doların değer kazanmasına yol açarak emtia fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı kurabilir.

Ortadoğu'daki diplomatik süreçlerin seyri, küresel enerji maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Barış görüşmelerinden gelecek somut adımlar, güvenli liman varlıklarının uzun vadeli fiyatlama stratejilerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın, küresel makroekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yıllık bazda güçlü duruşunu koruyor. Diplomatik iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde altının 4.700 dolar sınırındaki kalıcılığını test edecek.