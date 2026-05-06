ICU Girişim (ICUGS) satılıyor

ICU Girişim pay satışı süreci, şirketin lider sermayedarı Mustafa Mümtaz Özkaya’nın potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlamasıyla resmen duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şirket sermayesinin önemli bir kısmını temsil eden imtiyazlı payların devri gündeme geldi.

Şirket sermayesini temsil eden 11.250.000 adet A Grubu imtiyazlı ve halka kapalı payın sahibi olan Özkaya, bu payların satışı için ilgili taraflarla temas kurdu. Bu kritik görüşme süreci, şirket yönetimi tarafından onaylanarak yatırımcılara ve kamuoyuna aktarıldı.

Payların tamamının imtiyazlı statüde bulunması, gerçekleşecek olası devrin yönetimsel etkileri açısından stratejik bir önem taşıyor. Mustafa Mümtaz Özkaya, bu süreci başlattığına dair bilgilendirmede bulundu.

Şirketin KAP'ta yer alan açıklaması şöyle oldu;

"Şirketimiz sermayesini temsil eden 11.250.000 adet A Grubu imtiyazlı ve halka kapalı payın sahibi olan Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından, söz konusu paylarının satışına ilişkin olarak potansiyel yatırımcılar ile görüşmelere başlandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu sürece ilişkin önemli gelişmeler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır."