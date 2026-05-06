Yapay zeka rallisi küresel piyasalarda rekor getirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamaları ve yapay zekaya yönelik olumlu beklentiler, küresel hisse senedi piyasalarında teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişi destekledi.

MSCI Asya hisse senetleri endeksi, yapay zeka sektörüne ilişkin artan iyimserliğin etkisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde yüzde 1,7'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güney Kore borsasında rekor yükseliş

Yapay zeka yatırımlarının önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak rekor seviyeye çıktı. Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 13 yükseliş kaydederek şirketin piyasa değerini 1 trilyon dolara taşıdı. Böylece Samsung, bu seviyeye ulaşan ikinci Asya şirketi oldu.

Çin'de CSI 300 endeksi de tatil dönüşünde yüzde 1,5 yükseldi.

ABD endeksleri de yükselişle kapandı

ABD borsalarında da teknoloji odaklı yükseliş eğilimi sürdü. Nasdaq 100 vadeli endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,5 artarken, S&P 500 endeksi salı gününü yüzde 0,8 yükselişle rekor seviyeden tamamladı.

Union Bancaire Privee Direktörü Vey-Sern Ling, yapay zekaya bağlı artan çip talebinin uzun vadeli yapısal büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Bu nedenle, Orta Doğu'daki gerginliğin azaldığına dair herhangi bir işaret, yatırımcıları bu sektöre geri çekecektir; özellikle de Asya ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren tedarik zinciri şirketleri için” değerlendirmesinde bulundu.

Tahviller toparlandı, dolar geriledi

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme tahvil piyasalarını da destekledi. ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi yeniden yüzde 5'in altına inerken, Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olduğu için tahviller işlem görmedi. ABD tahvilleri ise vadeli işlemlerde değer kazandı.

Artan risk iştahıyla birlikte Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Dolar/TL kuru TSİ sabah saatlerinde 45,23 seviyesinde işlem gördü.

Spot altın ise yüzde 1,6 yükselerek ons başına 4 bin 631 dolardan işlem gördü.

Gözler ABD verilerinde

Piyasalarda günün devamında ABD'de açıklanacak mart ayı ADP Özel Sektör İstihdamı verisi takip edilecek. Verinin TSİ 15.15'te açıklanması beklenirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem TSİ 16.30'da, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise TSİ 20.00'de konuşma yapacak.