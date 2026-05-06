Avrupa borsaları barış iyimserliği ile güne artışla başladı

Avrupa borsaları Orta Doğu'daki barış adımları ve bilançolarla yükseliyor
Avrupa borsaları barış beklentisiyle güne kazançla başlıyor. Düşen petrol fiyatları risk iştahını desteklerken, yatırımcılar alım fırsatlarına odaklanıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, enflasyon korkularını azaltıyor.
Avrupa borsaları, Orta Doğu barış anlaşması iyimserliği ve şirket bilançolarının etkisiyle güne güçlü başlıyor. Trump'ın İran ile anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından petrol fiyatları geriledi.
Bölge endeksleri, azalan jeopolitik gerilimin desteğiyle alıcılı bir seyir izliyor. Piyasalar yeni işlem gününde yatırımcı iştahının canlı kaldığını gösteriyor.
Gösterge niteliğindeki Avrupa endeksi STOXX 600, üst üste ikinci gününü kazançla geçirerek yüzde 1 artışla 615,62 puana ulaştı.
Bölgesel piyasalarda da iyimserlik hakimdi. Londra merkezli FTSE 100 ve İspanya'nın IBEX 35 endeksleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.
Küresel piyasalar ile fark kapanıyor
Enerjiye bağımlı Avrupa hisseleri, yapay zeka odaklı yükselişlerle rekor kıran küresel piyasaların gerisinde kalmıştı. Ancak son gelişmeler, kıta borsalarındaki toparlanmayı destekliyor.
Novo Nordisk, ilk çeyrek gelirinin beklentileri aşmasının ardından yaklaşık yüzde 7 değer kazandı. Şirket tüm yıl görünümünü de hafifçe yükseltti.
Bilanço rakamları şirket hisselerine yansıdı
Norveçli enerji grubu Equinor hisseleri yüzde 5 oranında geriledi. Alman otomobil üreticisi BMW hisseleri ise çeyreklik sonuçlarının ardından yüzde 4,6 artış gösterdi.
Bugüne yansıyan bu şirket bilançoları ve azalan jeopolitik riskler, Avrupa borsaları genelinde aylık bazda süregelen dalgalı eğilimin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşebileceğine işaret ediyor.