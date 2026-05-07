Asya piyasaları Orta Doğu barış umuduyla rekor kırdı

Asya piyasaları Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşmasına yaklaşıldığına dair haberlerin ardından perşembe günü rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, bölgedeki jeopolitik risklerin azalacağı beklentisiyle riskli varlıklara yöneldi. ABD doları bu iyimserlik karşısında değer kaybederken, petrol fiyatlarındaki sert düşüş de dikkat çekiyor.

Japonya'da Nikkei endeksi uzun bir tatil döneminin ardından piyasalara güçlü bir dönüş yaptı. Endeks tarihinde ilk kez 62.000 puan sınırını aşarak önemli bir psikolojik seviyeyi geride bıraktı. Yapay zeka odaklı teknoloji hisselerine yönelik güçlü talep, Güney Kore ve Tayvan borsalarını da yeni zirvelere taşıdı.

Asya piyasaları teknoloji ve barış umuduyla yükseliyor

Bölgedeki yükselişe öncülük eden MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 1 oranında değer kazandı. Hafta başından bu yana yüzde 7'lik bir artış kaydeden endeks, yatırımcıların iyimserliğini yansıttı. Piyasa analistleri, olası bir barış anlaşmasının piyasalar için gerçek bir kırılma noktası olacağını ifade etti.

İran cephesinden gelen haberlerde, savaşın resmen sona ermesini öngören bir barış teklifinin incelendiği bildirildi. Ancak Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer programa dair başlıklar henüz tam olarak netleşmiş değil. Bu belirsizliklere rağmen piyasalar, savaşın sona erme ihtimalini satın almaya devam ediyor.

Petrol fiyatları ve küresel ekonomi üzerindeki baskılar

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın sona ermesine yönelik beklentiler, petrol piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 8'e yakın geriledi. Ancak petrol fiyatları, krizin başlangıcından bu yana hala yüzde 40 daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

Federal Rezerv yetkilileri, savaşın kalıcı bir enflasyon şoku yaratma riski taşıdığını belirtti. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Analistler, barış sağlansa dahi enerji altyapısındaki hasar nedeniyle fiyatların yüksek kalabileceğini öngörüyor.

Döviz piyasalarında yen ve doların görünümü

Döviz piyasalarında euro ve sterlin, dolar karşısındaki kazanımlarını koruyor. Dolar endeksi 98,03 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Japon yeni ise Japonya Merkez Bankası'nın olası müdahalelerine dair spekülasyonlar nedeniyle yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Yen, dolar karşısında 156 seviyelerinde işlem görürken analistler yıl sonu hedeflerini 155 olarak koruyor. Uzmanlar, tek başına müdahalenin trendi değiştirmeye yetmeyeceğini vurguladı. Para biriminin güçlenmesi için daha kararlı bir para politikası desteğine ihtiyaç duyuluyor.

ABD borsalarında güçlü bilanço rüzgarı esiyor

ABD piyasalarında da benzer bir yükseliş grafiği izleniyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksi çarşamba gününü rekor kapanışlarla tamamladı. Teknoloji şirketlerinden gelen güçlü kâr raporları, piyasadaki risk iştahını destekleyen en büyük unsurlar arasında yer aldı.

Piyasalar şimdi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. ABD'de istihdamın nisan ayında sınırlı bir artış göstermesi bekleniyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'dan gelecek nihai barış haberleri ve makroekonomik veriler ışığında yön bulmaya devam ediyor.