Altın fiyatları yükselişle açıldı

23 Ocak 2018

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 1.337,5 dolardan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,75 azalışla 162 liradan tamamlamıştı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,64 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdüğünü belirten Memiş, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, dün akşam ABD Senatosu'nun, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladığını anımsatarak, bu gelişmeden sonra dolar ve altın fiyatlarında değer kayıplarının yaşandığını dile getirdi.

Kaynak: AA