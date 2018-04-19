Altın fiyatlarında artış

19 Nisan 2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 değer kaybıyla 173,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 175,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.172 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.353,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün erken seçime ilişkin yapılan açıklamaların ardından dolar/TL'de hızlı bir düşüş yaşandığına işaret ederek, bu durumun altının gram fiyatında gerilemeyi beraberinde getirdiğini söyledi.

Kısa vadede altının gram fiyatında 170 liranın destek, 180 liranın ise direnç olarak izleneceğini aktaran Memiş, "24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlere kadar, hem döviz hemde altının gram fiyatı geniş bant aralığında kalmayı sürdürebilir. Altının ons fiyatında ise işlemlerin bugün 1.348-1.358 dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.