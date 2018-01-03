Altın fiyatlarında düşüş

03 Ocak 2018

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselerek günü 159,00 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 159,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını 1.067 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.321,47 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313,30 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, İran'daki protestolar ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek, altının ons fiyatının 1.300 dolar direncini aştığına işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarının da bölgedeki tansiyonu yükselttiğini kaydeden Memiş, "Altının ons fiyatında, 1.235 dolar seviyesinden başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Altının ons fiyatında, bugün 1.320 doların üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda yükselişler 1.340 dolara kadar devam edebilir, ancak tepki satışları gelirse 1.290 dolara kadar düşüş yaşanabilir." diye konuştu.

Memiş, altının gram fiyatının ise yurt içi piyasalarda dolar/TL'de yaşanan düşüş dolayısıyla sakin seyrini koruduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Altının gram fiyatında beklediğimiz düşüş trendini ötelemek zorunda kaldığımızı belirtmek isteriz. Çünkü İran'da yaşanan süreç, jeopolitik riskleri tetikleyen önemli bir neden. Kuzey Kore'nin de ABD'yi yeniden tehdit etmesinin, riskleri tırmandıran diğer bir neden olduğunu düşünüyoruz. Dolar/TL'de yaşanan düşüşlere rağmen altının gram fiyatının 158 lira seviyesinin altına sarkmaması bize yükselişlerin devam edeceğini ve 160 liranın yukarı yönlü kırılacağının sinyalini veriyor olabilir. Altının gram fiyatında yaşanacak olası düşüşlerde ise 157 lira seviyesini destek olarak takip edeceğiz."