Altın tahvilinde ilk rakamlar ilginin olduğuna işaret

04 Ekim 2017

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine Müşteşarlığı’nın ihraç edeceğini duyurduğu, altın tahvil ve altına dayalı kira sertifikası için altın toplama işlemlerinin 2 Ekim tarihinden itibaren tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bilgehan Kuru “İlk rakamlar, ilginin olduğunu göstermektedir. Katılımın, hızlanarak artmasını bekliyoruz. Bu konunun, bir kaynak ihtiyacından çok, Hazine’nin borçlanma araçlarını çeşitlendirmesi, bundan belki daha da önemli olarak da ekonomik faaliyet içinde yer almayan 'tasarrufların' altın sahibine daha fazla saklama güvencesi sağlayarak ekonomiye dahil edilmesi şeklinde anlaşılması gerekir” dedi.

Kuru, açıklamalarına “Bilindiği üzere, yurtiçi tasarruflarımız, ülkemizin yatırım ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve bu nedenle yurt dışı tasarrufların ülkemize getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna basit olarak cari açık diyoruz. Bu dışarıya bağımlı olmak anlamına gelmektedir. Oysaki bu tasarruf açığının, ekonomiye dahil edilemeyen ve yastık altı tasarrufu olarak ifade edilen altınlarla azaltılması ve ekonomimizi daha da güçlendirmesi mümkün. Benzeri uygulamaları, altın geleneğinin çok yerleşmiş olduğu Hindistan gibi ülkelerde de görmekteyiz. Hindistan, bu projesini yaklaşık 2 yıldır sürdürmektedir. Bu proje, aynı zamanda Merkez Bankamızın da daha fazla altın rezervine sahip olmasını sağlayacaktır” diyerek devam etti.

'Altın tahvili' yeterince tanıtıldı mı?

"Kampanyaya katılmaya davet ediyoruz"

Hazinenin yapacağı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının altın sahibine önemli avantajlar sağladığını belirten Bilgehan Kuru “Vadesinde yatırılan altının, altın olarak geri alınabilecek olması, piyasa ile karşılaştırıldığında daha fazla nema sağlaması, sağlanacak faiz veya kira gelirinden vergi alınmayacak olması şeklinde sıralanabilir. Amaç, altınların kazanarak, ülkeye kazandırarak ve daha güvenle saklanmasını temin etmektir. Altınını evinde saklayanları bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Yapılmak istenen, sırf bir kaynak teminin çok ötesindedir. Bu proje, ülkenin refahına bir katkıdır. Kendimize daha fazla yetmektir. Dışarıya daha az bağımlı olmamız demektir. Bu proje, milli bir duruştur” diyerek sözlerine son verdi."