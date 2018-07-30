Altın yeni haftada yükselişte
Gram altın 191,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.278 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 191,5 lira seviyelerinde dengelendi.
Geçen hafta, 186-195 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek haftayı 190,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 191,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.278 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.220,4 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA