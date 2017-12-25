Altın yılın son haftasına yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.
Gram altın, yılın son haftasına yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.
Son 2 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.274,98 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 156 liradan tamamlamıştı.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının geçen hafta 1.275 dolar direncini test ettiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.295 doların gündeme gelebileceğini bildirdi. Dolar kurunda yaşanan gerilemenin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 155 liranın destek, 156,5 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA